Mapo Travel: “Parte il mese di formazione con gli adv”

Nel mese di novembre Mapo Travel organizza cinque appuntamenti di formazione, online e in presenza, per raccontare agli agenti le novità su Giappone, Africa, Egitto, Canada e Thailandia.

“La partenza – spiega Fabrizio Celeghin, direttore commerciale di Mapo Travel - è stata giovedì 5 novembre con il Giappone, destinazione al primo posto in termini di fatturato per il brand Mapo World, con la nostra responsabile di prodotto Asia Angela Stefanelli. Un webinar per scoprire tutte le novità di prodotto e le possibilità di personalizzare il viaggio sulle esigenze del cliente finale”.

Mercoledì 11 novembre spazio all’Africa con il webinar guidato dal product manager Gianmarco Caprotti e in serata a Torino un evento dedicato alla Thailandia. “Una grande opportunità per vivere davvero la Thailandia con i nostri esperti e con Sandro Botticelli, Marketing Manager dell’Ente del turismo thailandese in Italia”, continua Celeghin.

A seguire i webinar dedicati all’Egitto, con focus sul tour del deserto bianco e le oasi, il 17 novembre, e al Canada, martedì 24 novembre con Claudia Battegazzorre, specialista di prodotto Mapo.

“In una fase così delicata, dove le tensioni internazionali e il caro prezzi impattano sul turismo e sulla vita delle famiglie, rispondiamo con quello che sappiamo fare meglio, da sempre: viaggi cuciti in maniera sartoriale sulle richieste dei clienti - conclude Barbara Marangi, general manager di Mapo Travel - E per farlo è fondamentale il rapporto diretto con gli agenti, con i professionisti che incontrano i viaggiatori e costruiscono con loro una vacanza tailor made. In un mercato troppe volte standardizzato, la conoscenza approfondita delle destinazioni, la formazione professionale e un prodotto studiato su ogni viaggiatore sono la strada per rafforzare al propria presenza sul mercato e continuare a crescere”.