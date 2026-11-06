Toscana Aeroporti, superati i 9 milioni di passeggeri già a ottobre

Nel mese di ottobre sono stati 954mila i passeggeri transitati dal Sistema Aeroportuale Toscano, il miglior ottobre di sempre, con una crescita del +2,1%. Continua il trend positivo degli scali fiorentini, con un incremento sostenuto dal mercato internazionale che cresce del 3,4% a compensare quello nazionale (-3,2%).
Nel 2026, per la prima volta, il Sistema Aeroportuale Toscano supera la soglia dei nove milioni di passeggeri registrando nei primi dieci mesi dell'anno una crescita del +5,3% sul 2025. Per quanto riguarda i singoli scali: l'aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze ha raggiunto i 3,5 milioni di passeggeri in dieci mesi, con una crescita del +4,7%. L'aeroporto Galileo Galilei di Pisa conferma un andamento positivo, con oltre 5,5 milioni di passeggeri transitati tra gennaio e ottobre, in aumento del +5,6%.
Remo Vangelista