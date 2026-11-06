Travelbuy verso un +18% di crescita nel 2026

Cresce del 18% nel 2026 Travelbuy, che vede anche il continuo ampliarsi della sua rete: sono otto le nuove agenzie aperte nel corso dell’anno, alle quali si aggiungeranno altre tre aperture previste entro dicembre.

“Abbiamo affrontato e superato bene un periodo complesso per il settore - dice Lucio Vassalluzzo, direttore commerciale del network -. Il +18% complessivo è un risultato significativo, soprattutto se consideriamo l’impatto della situazione mediorientale nei mesi di marzo e aprile. Senza quella battuta d’arresto, i numeri sarebbero stati ancora più positivi”.

Sul fronte della biglietteria, la gestione gruppi registra un incremento del 20% rispetto al 2025, mentre la piattaforma SmartGDS segna un +15%.

Si conferma inoltre l’andamento positivo dell’organizzazione in proprio, che rappresenta la principale componente del business Travelbuy, mentre l’intermediazione registra nel 2026 un’ulteriore flessione del 10%. A sostenere lo sviluppo dell’organizzazione sono i rapporti commerciali diretti con i DMC, gli operatori locali di destinazione, costruiti e consolidati in numerosi Paesi del mondo.

“La collaborazione diretta con i DMC ci permette di costruire proposte su misura e di rispondere con maggiore flessibilità alle richieste delle agenzie - prosegue Vassalluzzo -. L’organizzazione in proprio è ormai il fulcro della nostra attività: un risultato che nasce dal lavoro sulle destinazioni e dalla continuità dei rapporti con i partner locali”.

Alla crescita commerciale si affianca il rafforzamento della struttura. Il reparto booking è stato potenziato con nuovi inserimenti di personale, mentre l’introduzione dell’intelligenza artificiale al servizio delle agenzie aggiunge nuovi strumenti a supporto dell’attività quotidiana degli affiliati. Sono state inoltre potenziate l’assistenza H24 e la intranet aziendale, oggetto di un importante aggiornamento, nell’ambito di un investimento più ampio nella qualità e nell’accessibilità dei servizi.

“Le nuove aperture e l’andamento commerciale ci danno fiducia e ci spingono a continuare a investire - conclude il direttore commerciale -. Rafforziamo il personale, l’assistenza e la tecnologia perché vogliamo accompagnare lo sviluppo delle nostre agenzie con una struttura solida e presente. È su queste basi che stiamo preparando il 2027”.