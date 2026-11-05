Alta tensione nei cieli europei. Una nuova ondata di allarmi bomba ha suscitato preoccupazione nella mattinata di oggi in diversi aeroporti del Vecchio Continente, facendo scattare le procedure di sicurezza e bonifica sugli aeromobili coinvolti.

Alcune delle segnalazioni, successivamente rivelatesi infondate, hanno riguardato anche l’Italia. In particolare, una mail indirizzata ad Aeroporti di Roma segnalava la presunta presenza di ordigni a bordo di due aerei diretti a Fiumicino, provenienti rispettivamente da Helsinki e Dublino. Gli aeromobili sono stati fatti atterrare in sicurezza su altri scali.

Altre segnalazioni hanno interessato due voli in partenza da Milano Malpensa e diretti a Varsavia e Bucarest.

L’ondata di minacce ha coinvolto anche altri Paesi europei: segnalazioni anonime hanno riguardato quattro aeromobili diretti a Praga e altri tre diretti in Bulgaria.

Scattati i controlli

In seguito agli allarmi sono scattate i controlli di sicurezza e le operazioni di bonifica per verificare l’eventuale presenza di ordigni a bordo dei mezzi. In Italia si sono entrati in azione i caccia dell’Aeronautica Militare per monitorare lo spazio aereo e garantire la sicurezza del traffico.

Commentando gli avvenimenti di questa mattina, riporta il Corriere.it, il commissario europeo ai Trasporti, Apostolos Tzitzikostas, ha riferito che “è comunque troppo presto per trarre conclusioni sul fatto che gli incidenti segnalati siano collegati”, assicurando che “garantire l’incolumità e la sicurezza rimane una priorità”.