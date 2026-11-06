Volotea lancia il Bari-Montpeiller

Volotea avvicina la Puglia alla Francia. La compagnia aerea ha annunciato un nuovo volo da Bari a Montpeiller.

Il collegamento, come annunciato in un comunicato del vettore, prevede due frequenze settimanali ogni martedì e venerdì e prenderà il via il prossimo 25 giugno.

Proprio a Montpellier, oggi, Volotea inaugura la sua nuova base operativa, rafforzando ulteriormente la propria presenza in Francia.

Volotea è attiva sullo scalo dal 2012 e ora conterà su un aeromobile Airbus A320 e su un network che nel 2027 raggiungerà 14 destinazioni.

“Il nuovo collegamento tra Bari e Montpellier rappresenta una novità importante per il nostro network, perché per la prima volta collegheremo una città italiana a questa affascinante destinazione del sud della Francia – ha dichiarato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea –. Bari continua a ricoprire un ruolo strategico per la nostra compagnia”.