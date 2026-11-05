Giamaica verso i 3 milioni di turisti a un anno dall’uragano

La Giamaica rialza la testa dopo l’uragano Melissa. A un anno dal disastro, la destinazioni punta a raggiungere i 3 milioni di visitatori entro la fine dell’anno.

Tra gennaio e agosto, come riporta traveldailynews.com, la Giamaica ha accolto 2,34 milioni di visitatori, generando ricavi turistici pari a 2,5 miliardi di dollari statunitensi, secondo i dati diffusi dal Jamaica Tourist Board. E il tutto mantenendo una capacità ricettiva ridotta e procedendo allo stesso tempo con i lavori di ripristino.

“A un anno dall’uragano Melissa, la Giamaica lancia un messaggio forte al mondo - ha affermato il ministro del Turismo Edmund Bartlett -: è possibile ostacolare il nostro cammino, ma non si può scalfire il nostro spirito né la nostra determinazione a riuscire. Siamo passati dalla fase di risposta all’emergenza a quella di ricostruzione, poi alla ripresa, e ora puntiamo con decisione verso una nuova fase di crescita.

Il fatto che ci stiamo avvicinando ai tre milioni di visitatori è una testimonianza della resilienza della nostra gente, della forza del ‘marchio Giamaica’ e della fiducia che i viaggiatori continuano a nutrire verso la nostra destinazione”.