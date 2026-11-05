Air Europa, nuove rotte in vista e passeggeri a +15%

Air Europa ha celebrato a Milano il 40° anniversario del suo primo volo commerciale, consolidando la propria presenza in Italia, uno dei mercati prioritari della compagnia in Europa. “L’Italia fa parte di questa storia da un quarto di secolo e siamo qui anche per ringraziare tutti i partner che hanno contribuito alla nostra crescita”, ha salutato così i convenuti per le celebrazioni Renato Scaffidi, country manager di Air Europa in Italia.

Presente in Italia dal 2000, Air Europa opera attualmente collegamenti regolari verso tre destinazioni: Roma, Milano e Venezia. Nel 2026 la compagnia avrà incrementato del 14,5% la propria offerta complessiva, superando i 950mila posti disponibili, con un coefficiente medio di riempimento dell'87%. Nel complesso il vettore prevede di chiudere il 2026 con oltre 826mila passeggeri trasportati, il 15% in più rispetto all'anno precedente.

L’espansione vede a oggi nuovi collegamenti previsti da Madrid: Düsseldorf entro la fine di novembre, Johannesburg e, a partire da dicembre, San Salvador (capitale dello stato di El Salvador) e Barranquilla, in Colombia.

Scaffidi ha ricordato durante la serata le difficoltà della pandemia ma anche che “il prestito di 475 milioni è stato restituito al governo spagnolo e oggi la compagnia è in ottima salute”. Ha confermato, inoltre, l’ordine di “40 Airbus A350 che ci permetterà di fare un grande salto in avanti. Siamo soddisfatti della flotta attuale, di 60 aerei, e abbiamo i conti in ordine. Il focus è intervenire ogni giorno per migliorare il servizio a favore della soddisfazione dei clienti”.

La costante ricerca della qualità del servizio è anche alla base di Air Europa ON, il progetto avviato nel 2026 con l'obiettivo di introdurre e promuovere un programma di miglioramenti che coinvolge l'esperienza a bordo, le operazioni a terra e la manutenzione della flotta.