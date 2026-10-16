La Giamaica prepara il rilancio e crede nel mercato italiano

Dopo i danni provocati dall’uragano Melissa nell’ottobre 2025, la Giamaica guarda al 2027 come a un anno di rilancio, tra riaperture e sviluppo di nuove infrastrutture. “La distruzione è diventata un’opportunità” ha dichiarato Chevannes Barragan de Luyz, Regional Director Europe Market del Jamaica Tourist Board a TTG. A marzo 2027 l’obiettivo è recuperare il 90-95% della capacità ricettiva, per arrivare alla piena disponibilità entro la fine dell’anno, anche grazie a nuove aperture.

Il mercato italiano mostra segnali positivi: tra gennaio e giugno 2026 gli arrivi dall’Italia sono cresciuti del 10% e le prospettive per l’inverno 2026-27 sono favorevoli. “Abbiamo aumentato la capacità del nostro partner principale, Neos con scalo a La Romana” ha spiegato de Luyz. Il collegamento da Milano resta centrale, affiancato dalle opzioni via Francoforte con Condor. Sul fronte dell’offerta il lavoro si concentra anche sul miglioramento degli standard dei piccoli hotel di Negril, preservandone il carattere locale. L’obiettivo è valorizzare non soltanto mare e spiagge, ma anche gastronomia, musica e cultura.