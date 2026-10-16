Dureranno ancora per tutta la giornata le ripercussioni sul traffico aereo legate al problema nella gestione dati riscontrato da Enav dalle 6 di questa mattina. Dopo aver verificato i primi problemi nella trasmissione dati informatici, Enav ha immediatamente introdotto il sistema di emergenza nazionale di regolamentazione dei flussi aerei.

Questo ha comportato la riduzione del 50% della capacità del sistema di gestire il traffico nei cieli italiani. Al momento quindi, sul nostro Paese, volano a difficoltà la meta degli aerei normalmente previsti.

Ritardi e cancellazioni si registrano quindi un po’ ovunque, da Orio al serio fino a Bari. A Linate e Malpensa i ritardi medi sono di circa un’ora e mezza, mentre a Fiumicino sono una decina i voli l cancellati e 4 quelli annullati finora a Bari.

A complicare la situazione si aggiunge anche lo sciopero di oggi della personale di easyjet. I gestori aeroportuali e le compagnie aeree invitano tutti i viaggiatori a consultare le pagine informative degli scali prima di partire. Nel frattempo Enav ha voluto rassicurare tutti, confermando che non si è trattato di un attacco hacker ma di un problema tecnico ai sistemi nazionali.