Dal palco della Main Arena è andata in scena oggi la premiazione del rinnovato format di TTG Star Award 2026. Il direttore di TTG Italia Remo Vangelista e Gloria Armiri, Group Exhibition Manager Tourism & Hospitality Division di IEG, si sono alternati per premiare i personaggi dell’anno, scelti dai lettori di TTG Italia con oltre 6mila voti. Per la prima volta i candidati erano 12, suddivisi su 4 categorie, mentre un premio speciale ‘Exist’ è stato annunciato a sorpresa da Armiri sul palco e assegnato direttamente dalla divisione tourism & hospitality di IEG.

Transport, vince Gaetano Intrieri, ceo Aeroitalia

I primi applausi della platea sono stati per Gaetano Intrieri, ceo Aeroitalia, vincitore nella categoria Transport. I voti dei lettori di TTG Italia hanno premiato il percorso di crescita e consolidamento del vettore guidato da Intrieri, che ha rafforzato il panorama del trasporto aerei italiano, con soluzioni flessibili e competitive che potenziano la connettività territoriale e agevolano il movimento delle persone. “Ringrazio molto per il riconoscimento – ha dichiarato Intrieri – Mi emoziona essere qui perché Aeroitalia è nata con pochi soldi, ma con tanta passione di persone che avevano perso il lavoro. Siamo felici oggi di portare serenità a centinaia di queste persone. Forse è la cose più bella che ho fatto nella mia vita”.

Hospitality, vince Marcello Mangia, presidente e ceo di Mangia’s Hotels & Resorts

A seguire, per l’Hospitality il TTG Star Award è andato a Marcello Mangia, presidente e ceo di Mangia’s Hotels & Resorts. La motivazione della candidatura citava il processo di trasformazione del gruppo, guidato dalla visione imprenditoriale di Mangia, che ha portato a innovare il concetto di ospitalità mediterranea, secondo una visione che coniuga la qualità dell’esperienza alla valorizzazione del territorio. “Rappresento solo una piccola parte del premio, il merito è dei nostri collaboratori. Nel mondo dell’ospitalità italiana ci sono tanti eccezionali protagonisti, che fanno bene al Made in Italy da Nord a Sud”, ha dichiarato Mangia.

Destination, vince la Grecia con Kyriaki Boulasidou

La Grecia si è aggiudicata il TTG Star Award 2026 per la categoria Destination. A ritirare la targa è salita sul palco Kyriaki Boulasidou, Direttore Ente Nazionale Ellenico per il Turismo, Visit Greece. I lettori hanno premiato l’evoluzione del Paese, da meta nota per il turismo balneare e archeologico, a destinazione che ha iniziato a valorizzare l’entroterra e le montagne per rinnovare la propria offerta. “La Grecia è molto amata dagli italiani – ha ringraziato Boulasidou – il nostro impegno ora è lavorare sulla destagionalizzazione e ridistribuire i flussi su tutto il territorio. La Grecia non sono solo le isole”.

Tour Operator, vince Francesco Vitali, titolare e responsabile Prodotto, Latitud Patagonia / Quality Group

Per i Tour Operator, infine, il TTG Star Award è stato vinto da Francesco Vitali, titolare e responsabile Prodotto, Latitud Patagonia / Quality Group. Vitali, con il lancio della proposta Follow Me, ha saputo rispondere alle nuove aspettative dei viaggiatori proponendo un modello di self drive estremamente evoluto, supportato da tecnologie satellitari di ultima generazione. In questo modo i viaggiatori possono scegliere tempi e tappe dell’itinerario. In sua assenza, ha ritirato la targa Marco Peci, direttore commerciale e marketing Quality Group: “Lo sforzo del gruppo è da sempre sviluppare la tecnologia, ma al servizio del viaggio, affinché i clienti abbiano la migliore esperienza della Patagonia. E questo lo facciamo investendo in persone, relazioni, opportunità”.

Il premio ‘Exist’ ad Alex Toselli, presidente di Albergo Etico

A sorpresa, sul finale della premiazione, Armiri ha annunciato un premio speciale, dedicato al tema dell’anno ‘Exist’. “Il TTG Star Award ‘Exist’ fa parte dei premi che ogni anno vengono assegnati a un’imprenditrice o a un imprenditore che non è stato votato dai lettori – ha spiegato Armiri - ma scelto da una nostra giuria interna per la sua capacità di incarnare la tematica dell’anno. Quest’anno abbiamo voluto che il nostro Premio andasse ad Alex Toselli, presidente di Albergo Etico”. Dopo una lunga esperienza nella finanza e investment banking, Toselli ha contribuito a trasformare un sogno in un esempio virtuoso di impresa sociale, capace di abbinare turismo di qualità e inclusione. Sul palco è salito anche Graziano Debellini, presidente di TH Group, che ha scelto di collaborare con Albergo Etico in un progetto concreto di inserimento lavorativo.

“Siamo un albergo che si concentra sulla cura delle persone a tutto tondo – ha dichiarato Toselli – che è il messaggio di tutto il mondo dell’ospitalità. In più, però, formiamo persone con disabilità motorie e cognitive per inserirle in percorsi lavorativi. Condivido quindi il premio con le 375 persone che finora abbiamo inserito, grazie alla nostra Accademia dell’indipendenza”. “Vogliamo essere i primi di molti – ha chiosato Debellini – speriamo che in tanti ci imitino. L’inclusione è la sfida per tutto il mondo turistico italiano, dobbiamo essere una porta aperta per tutti”.