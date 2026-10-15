Dal maggio 2027 un nuovo volo diretto collegherà gli Stati Uniti con la Sardegna. Dopo il debutto di Delta, che nel 2026 ha aperto il primo storico volo fra New York e Olbia, il 2027 vedrà un nuovo player a stelle e strisce sbarcare nell’isola.

Dal prossimo mese maggio, infatti, United Airlines aprirà una rotta che collegherà direttamente l’aeroporto di Newark con quello di Olbia, e che verrà operato a giorni alterni, in alternanza con le frequenze del volo Delta, che viene riconfermato anche per il 2027.

L’annuncio è stato dato nel corso di TTG Travel Experience dall’assessore al Turismo della Regione Sardegna Franco Cuccureddu, che ha sottolineato l’importanza dell’apertura di questi collegamenti point-to-point con gli Usa. “L’apertura porta, ovviamente, nuovo traffico – dice Cuccureddu -: il volo Delta quest’anno ha portato oltre 29mila passeggeri direttamente da new York a Olbia”.