Alla fine ha vinto Lufthansa. Il 44,9% del capitale di Tap andrà, infatti, nelle mani dei tedeschi. Il vettore di Francoforte ha vinto il concorso pubblico per la privatizzazione della compagnia portoghese. “Lufthansa - ha annunciato il primo ministro Luís Montenegro alla fine del Consiglio dei ministri di oggi - avrà la responsabilità della gestione esecutiva e operativa”, aggiungendo come la compagnia sia stata valutata complessivamente due miliardi e mezzo di euro.

“Una cifra - ha precisato - di gran lunga superiore alle valutazioni indipendenti presentate anche solo pochi mesi fa”. Lo Stato manterrà comunque una partecipazione di maggioranza del 50,1% nella società.

L’operazione, ha aggiunto Montenegro, garantirà la crescita di Tap, “della sua flotta, del numero di passeggeri, delle destinazioni e delle rotte - ha sottolineato -. Prevediamo 3.000 posti di lavoro correlati allo sviluppo del vettore e un totale di 5.500 posti di lavoro diretti e indiretti in tutte queste iniziative di investimento nel nostro Paese”.

Il piano prevede l’ampliamento della flotta a 117 aeromobili entro il 2035 e a 130 dopo il 2035.

A partire dal 2030, inoltre, fino a otto Airbus A350-900 dovrebbero essere inglobati nel parco macchine di Tap.