Air France-KLM e Lufthansa hanno presentato le proposte finali per l’acquisizione del 44,9% di Tap, chiudendo la fase di presentazione delle offerte e lasciando ora la decisione nelle mani del governo portoghese. Le offerte in questione contengono, come richiesto, miglioramenti rispetto alle offerte presentate il 29 luglio. Secondo Bloomberg i due gruppi aerei avrebbero offerto oltre 1 miliardo di euro.

L’annuncio delle proposte finali è stato fatto mercoledì scorso da Parpública, la società che gestisce le partecipazioni dello Stato, che in un comunicato ha spiegato che procederà ora alla redazione di una relazione descrittiva dei miglioramenti presentati dalle due candidate, “determinando il loro merito finale assoluto e trasmettendo la relazione ai membri del governo responsabili delle aree delle finanze e del trasporto aereo”. Mercoledì era l’ultimo giorno del termine concesso alle compagnie aeree dal governo portoghese, che ora ha 15 giorni per pronunciarsi sul processo.

In un comunicato, Air France-Klm ha dichiarato di aver “ribadito oggi il suo forte e continuo interesse per Tap Air Portugal, presentando la sua proposta finale per una partecipazione fino al 49,9% nella compagnia aerea”. Benjamin Smith, ceo del gruppo, ha affermato che “l’interesse per Tap è più forte che mai”. “Nelle ultime quattro settimane, il nostro team e i nostri consulenti hanno lavorato con grande impegno per rafforzare la nostra candidatura e sono convinto che questa proposta rivista rappresenti la strada migliore da seguire per Tap, per il suo management, per i suoi dipendenti e per i suoi clienti, così come per il Portogallo”, ha aggiunto. La proposta “salvaguarda la connettività e la sovranità del Portogallo”.

“La mia convinzione personale - prosegue il ceo - e il nostro principio guida rimangono invariati: se Air France-Klm sarà scelta, Tap e il Portogallo ne usciranno rafforzati nel mercato globale dell’aviazione”, ha dichiarato, aggiungendo che l’offerta del gruppo “è stata concepita intorno a una compagnia di bandiera portoghese più forte, con Lisbona come unico hub del Gruppo Air France-Klm nell’Europa meridionale, con una maggiore connettività e una chiara intenzione di creare occupazione e valore in tutto il Paese”.

Lufthansa ha invece sottolineato, attraverso una dichiarazione scritta ripresa da Euronews, che la sua proposta riflette “la convinzione” che, sulla base del suo “comprovato storico di sviluppo positivo di compagnie aeree di rete, il Gruppo Lufthansa sia il partner migliore per sostenere la crescita futura di Tap, rafforzarne la competitività e continuare a sviluppare il suo ruolo di compagnia aerea di bandiera del Portogallo”.