Shiruq, agenzie protagoniste del nuovo roadshow

“Non sarà il classico appuntamento di formazione, ma un vero e proprio incontro tra esperti. Metteremo a confronto chi propone il viaggio, chi lo costruisce e chi poi lo accompagna”. Francesco Maio, direttore commerciale di Shiruq by Mappamondo, spiega così il format del nuovo roadshow che vedrà impegnato il t.o. a partire dal prossimo 6 ottobre.

Il ciclo di incontri formativi si chiamerà ‘Shiruq by Mappamondo-Incontro tra esperti’ e sarà rivolto a una selezionata rete di agenzie di viaggi partner, con l’obiettivo di approfondire il valore distintivo del prodotto a marchio Shiruq.

Il tour, che prevede oltre 20 tappe in tutto il territorio nazionale, prenderà il via da Novara. Le tappe successive saranno a Torino, Fossano, Verona, Padova, Castelfranco Veneto e Brescia. Il roadshow arriverà poi anche nelle altre regioni del Nord, del Centro e del Sud Italia.

Il format prevede una tavola rotonda con protagonisti gli agenti di viaggi, i programmatori Shiruq e i tour leader culturali, per condividere conoscenze, esperienze, specificità e particolarità del prodotto e delle destinazioni.

“Con questo roadshow abbiamo voluto dedicare a Shiruq uno spazio esclusivo”, precisa Maio. “Crediamo che, anche nel segmento dei viaggi culturali, il valore della consulenza dell’agente di viaggio sia fondamentale, per questo abbiamo voluto creare un’occasione di confronto diretto, per permettere alle nostre agenzie partner di entrare in contatto con i professionisti che conoscono profondamente le destinazioni e accompagnano i viaggiatori; un’iniziativa che avvicinerà gli agenti al mondo Shiruq, fornendo loro maggiori strumenti per raccontarlo e proporlo ai propri clienti”.

La programmazione

Sul piano della programmazione, Shiruq sulla nuova stagione 2027 vede l’incremento dei programmi dedicati ai viaggi nel Caucaso, con un tour breve dell’Armenia, un combinato Armenia e Georgia e un altro combinato dei tre paesi Armenia Georgia e Azerbaijan, ma anche delle avventure in Asia Centrale, con la proposta Turkmenistan e il combinato per scoprire Tajikistan e Kirghizistan. Degno di nota, anche il ritorno dei Balcani con la programmazione del tour in Bosnia e in Montenegro.

“Rispetto allo scorso anno stiamo registrando una domanda decisamente anticipata, con richieste e prenotazioni già confermate per la primavera del 2027 - rivela Francesca Lorusso, responsabile Shiruq by Mappamondo -. Tra le mete più gettonate figurano il Vietnam e la Cambogia, l’India e l’Asia Centrale, ma anche l’Algeria e l’Africa Occidentale stanno registrando trend fortemente positivi. Ciò che rileviamo, più in generale, è una crescente consapevolezza da parte dei viaggiatori nel comprendere il valore e la necessità di viaggiare, in particolare in Paesi turisticamente ancora poco strutturati, con un’organizzazione solida alle spalle”.