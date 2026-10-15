Msc avvicina il Nord Europa alle agenzie italiane con un charter diretto Bologna-Amburgo: dal 6 giugno 2027 servirà gli imbarchi su Msc Euribia, affiancando i collegamenti da Malpensa, Roma e Verona. L’annuncio al TTG rafforza i pacchetti volo più crociera e facilita la vendita delle destinazioni lontane. Il trade scoprirà anche il prodotto: dal 4 al 7 dicembre All Star of the Seas, l’evento annuale di premiazione delle agenzie, si svolgerà sulla nuova Msc World Asia, da Barcellona a Genova, con prosecuzione a Civitavecchia per alcuni partecipanti.
L’ammiraglia inizierà la prima stagione nel Mediterraneo occidentale il 6 dicembre da Genova. “Il ruolo dei nostri agenti di viaggi rimane centrale in questo percorso” afferma Leonardo Massa, Vice President Southern Europe della divisione crociere del gruppo Msc. Il gruppo chiuderà il 2026 con 24 navi e salirà a 25 nel 2027 con Msc World Atlantic. Intanto, Msc Opera opererà tutto l’anno da La Romana a partire da novembre, mentre Msc World Europa debutterà nelle Antille francesi. I charter dall’Italia sosterranno anche la programmazione caraibica.
Remo Vangelista