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Il rischio strutturale e la gestione delle crisi: il convegno di Astoi e Farnesina

Il rischio strutturale e la gestione delle crisi: il convegno di Astoi e Farnesina
Laila Bonazzi, Nicola Minasi, Fabio Carsenzuola, Pier Ezhaya, Alessandro Pozzi

Informazione, prevenzione e pianificazione sono le condizioni necessarie per viaggiare in uno scenario globale in cui emergenze e rischi sono diventati strutturali.

Se prevedere le crisi è difficile, prepararsi a gestirle è possibile: è il messaggio emerso dall’incontro organizzato da Astoi Hub al TTG, moderato dalla caporedattrice di TTG Italia Laila Bonazzi, con il presidente Pier Ezhaya, Nicola Minasi, capo dell’Unità di Crisi della Farnesina, Fabio Carsenzuola di Redion Group, e il professor Alessandro Pozzi del Politecnico di Milano.

Minasi ha sottolineato l’importanza di registrarsi sul portale ‘Dove siamo nel mondo’ della Farnesina, strumento utile per localizzare i cittadini in caso di emergenza. Ha inoltre ricordato il trasferimento di 25mila italiani il giorno successivo allo scoppio della guerra in Medio Oriente lo scorso marzo, reso possibile dalla preparazione e dal coordinamento con gli operatori. Per Ezhaya, anche gli operatori devono dotarsi di unità di crisi organizzate e scalabili.

Astoi ha chiesto al Ministero l’istituzione di un fondo per le emergenze, per evitare che i costi ricadano interamente sulle imprese.

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