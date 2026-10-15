Graziani, RateHawk: “Le prenotazioni si spostano sul Mediterraneo”

Il conflitto in Medio Oriente ha ridisegnato parte della domanda turistica dell’estate 2026. Secondo Gabriele Graziani, head of business development Italy region di RateHawk, l’area e una parte delle prenotazioni si è spostata sul Mediterraneo. L’Italia ha segnato un incremento di circa il 20% nel segmento balneare, mentre Grecia e Spagna hanno registrato aumenti tra il 15 e il 20%, a seconda della destinazione.

“L’estate si è chiusa decisamente meno peggio rispetto alle previsioni iniziali” osserva Graziani. L’Asia ha mostrato una tenuta significativa: la Cina cresce dell’82% e il Giappone del 44%, mentre Vietnam e Thailandia segnano progressi più contenuti, intorno al 3-4%.

Per l’autunno-inverno RateHawk rileva una forte ripresa delle richieste per le Maldive e un rinnovato interesse per alcune destinazioni caraibiche tra cui Giamaica, Barbados e Bahamas. Sul fronte distributivo, la nuova struttura italiana ha favorito l’attivazione di agenzie che prima non lavoravano con il gruppo: secondo Graziani questa componente contribuirà per circa il 20% al fatturato previsto per il 2026.