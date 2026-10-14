“Un modello nel quale la tecnologia valorizza la consulenza professionale, consentendo agli Agenti di dedicare maggiore attenzione all’ascolto, alla personalizzazione delle proposte e alla costruzione di rapporti di fiducia duraturi”: questa, secondo le parole di Adriano Apicella, amministratore delegato di Welcome Travel Group, il concept di Agenzia Intelligente che sarà il filo conduttore della presenza del network a TTG Travel Experience.

Welcome presenterà infatti una nuova generazione di siti web b2c delle agenzie di viaggi, “progettati per offrire una presenza digitale sempre più distintiva, personalizzata e riconoscibile”, riporta una nota dell’azienda.

Le nuove soluzioni comprendono layout selezionabili e una maggiore personalizzazione dei contenuti e degli elementi grafici: in questo modo ciascuna agenzia potrà valorizzare la propria identità.

Le funzionalità

Il progetto comprende inoltre nuove funzionalità per migliorare l’esperienza degli utenti ma anche offrire alle agenzie ulteriori opportunità commerciali. Tra le new entry, la creazione di un Assistente virtuale per la ricerca di informazioni e un Motore promozionale per la creazione di campagne mirate. “Campagne e altre informazioni specifiche proprie del punto vendita - aggiunge il comunicato - possono essere valorizzate e comunicate anche tramite una nuova funzionalità che consente la creazione di pop-up utili a rispondere alle diverse necessità comunicative delle singole agenzie. Infine, tramite le dashboard, l’agenzia può monitorare in autonomia le performance del proprio sito”.

“Con queste novità - aggiunge Apicella - proseguiamo nel percorso di innovazione che Welcome Travel Group porta avanti per mettere a disposizione delle Agenzie strumenti sempre più evoluti, capaci di semplificare l’operatività quotidiana e rafforzarne la competitività. Dai nuovi siti B2C all’evoluzione delle piattaforme di prenotazione, il nostro obiettivo è offrire soluzioni concrete che consentano agli Agenti di valorizzare la propria identità, migliorare l’efficienza e sviluppare nuove opportunità commerciali”.