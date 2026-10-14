I Caraibi d’inverno firmati Explora Journeys

Explora guarda ai Caraibi nell’inverno 2026/2027. Tra le proposte della stagione, due Journey a bordo di Explora III, pensati per vivere i Caraibi da prospettive diverse: un itinerario di otto notti da San Juan a Miami, tra le Piccole Antille e la Repubblica Dominicana, e un viaggio di sedici notti che attraversa alcune delle isole più suggestive della regione.

In particolare, quest’ultimo itinerario prende il via da Miami e raggiunge la Repubblica Dominicana, con Puerto Plata e Cayo Levantado, una piccola isola nella baia di Samaná. Si prosegue verso San Juan, a Porto Rico, dove le strade acciottolate e gli edifici coloniali raccontano secoli di storia, prima di raggiungere Virgin Gorda, nelle Isole Vergini Britanniche, famosa per le spettacolari formazioni granitiche di The Baths, e Anguilla, con le sue spiagge di sabbia chiarissima e l'atmosfera rilassata.

Dopo un secondo passaggio da Miami, il viaggio riprende verso altre destinazioni caraibiche, tra cui St. John, nelle Isole Vergini Americane, apprezzata per i suoi paesaggi naturali e le baie protette, e Antigua, celebre per le sue spiagge e la tradizione marinara. L'itinerario include anche Terre-de-Haut, nelle Îles des Saintes, e Charlotte Amalie, sull'isola di St. Thomas, prima di concludersi a San Juan.

I viaggi sono caratterizzati dal cosiddetto Ocean State of Mind, la filosofia di Explora Journeys: un modo di viaggiare che unisce il piacere della scoperta alla libertà di rallentare, ritrovare il proprio equilibrio e lasciarsi ispirare dal mare.