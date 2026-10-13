Nuovi villaggi e ampliamento delle destinazioni per l’inverno di Veratour. Il tour operator ha presentato gli investimenti per l’inverno 2026/27, con diverse novità.

A partire dalla coppia di nuovi ingressi su Messico e Capo Verde. Sulla destinazione del Nuovo Continente debutta il Veraclub Tulum Riviera sulla Riviera Maya. Su Capo Verde la novità invece è il Veraclub Oasis Belorizonte sull’isola di Sal, che rafforza l’offerta dell’operatore sul Paese, dove è già presente con due strutture sull’isola di Boa Vista.

La situazione di mercato

“Messico e Capo Verde sono due destinazioni importanti per noi e incontrano da tempo il favore dei viaggiatori italiani – commenta il co-ceo Daniele Pompili di Veratour –. Affrontiamo una stagione che resta complessa: l’instabilità internazionale e l’aumento generalizzato dei costi impongono grande attenzione nella costruzione del prodotto.

Ma proprio in momenti come questi, prosegue il manager, “riteniamo ancora più importante non arretrare sulla qualità. Il cliente deve poter contare su un prezzo chiaro e sicuro, su strutture attentamente selezionate e soprattutto su un’assistenza presente prima, durante e dopo il viaggio. È qui che il tour operator continua a fare la differenza: offrendo non soltanto una vacanza, ma la serenità di sapere di poter contare sempre su un interlocutore”.

Accanto al prodotto villaggio, Veratour annuncia investimenti anche sul fronte dei viaggi su misura. La programmazione 2027 introduce Cina, Filippine, Corea del Sud e Turchia.

“L’obiettivo è lasciare al viaggiatore una maggiore libertà nella costruzione del proprio itinerario e nella scelta delle esperienze - si legge nella nota dell’operatore -, mantenendo allo stesso tempo il supporto organizzativo e gli standard di assistenza Veratour. Una formula che consente di avvicinarsi a culture e territori differenti con un viaggio maggiormente calibrato sui propri tempi, interessi ed esigenze”.