Voli sospesi da ieri per Norse Atlantic. La compagnia aerea norvegese è l’ultima vittima delle turbolenze che stanno colpendo il settore a causa della guerra con l’Iran. Il caro fuel e l’impennata dei costi che ne consegue stanno, infatti, colpendo pesantemente il mondo dell’aviazione. Norse, secondo quanto riporta Reuters, intende dichiarare bancarotta se non riuscirà ad ottenere con urgenza un finanziamento a breve termine.

Già mercoledì la compagnia low-cost a lungo raggio aveva avvertito che la sua situazione finanziaria era “critica”, rendendo necessari nuovi fondi per coprire le esigenze di liquidità a breve termine e le attività operative. La spesa per il carburante è aumentata drasticamente a causa della guerra in Iran, anche perché la compagnia non aveva adottato strategie di hedging sui costi del carburante ed è stata costretta a operare a capacità ridotta; una sfida particolarmente complessa per un vettore low-cost focalizzato su rotte a lungo raggio, che richiedono un elevato consumo di carburante.

“Se non si riuscirà a trovare urgentemente una soluzione di finanziamento a breve termine, l'intenzione del consiglio di amministrazione è quella di dichiarare bancarotta” ha dichiarato ieri Norse in un comunicato. Il vettore sta ancora valutando diverse opzioni per ottenere finanziamenti a breve termine ed è in trattativa con alcuni investitori riguardo a una possibile acquisizione che includerebbe una soluzione finanziaria, ha reso noto la società. “Non vi è alcuna garanzia che si riesca a trovare una soluzione valida” ha però aggiunto.