SkyAlps ha aperto le vendite sulla rotta Roma Fiumicino-Klagenfurt fino a fine ottobre 2027 e punta ad aumentare le frequenze se la domanda lo consentirà. Dal 4 giugno 2026 la compagnia altoatesina vola tra la Capitale e il capoluogo della Carinzia due volte a settimana con i turboelica Dash 8 Q400 da 76 posti. Le partenze del giovedì con rientro la domenica si prestano ai soggiorni di tre notti. Da Roma il vettore vola anche a Salisburgo e Mostar e serve Crotone ogni giorno.

“Ad oggi colleghiamo 30 città in Europa” ha detto Maximilian Alber, direttore vendite e marketing di SkyAlps, nella presentazione all’Ambasciata d’Austria a Roma. Il primo volo di linea, da Bolzano a Ibiza, risale al 17 giugno 2021. Secondo l’ambasciatore Michael Rendi, la Carinzia è la terza meta austriaca per gli italiani dopo Vienna e il Tirolo. Tra gennaio e settembre 2026 la Carinzia ha registrato oltre 305mila pernottamenti italiani, il 12,7% in più rispetto agli stessi mesi del 2025.

A costruire i pacchetti di viaggio è SkyAlps Holidays, il tour operator nato a giugno dalla joint venture tra SkyAlps, Falk Tours e HGV, l’associazione degli albergatori e ristoratori altoatesini. Il direttore Giovanni Cocco punta a vendere la Carinzia a chi parte da Roma e la Capitale a chi arriva dall’Austria. Sul sito del tour operator, i posti disponibili sui voli e le camere in vendita si aggiornano in tempo reale. Chi prenota abbina al volo e all’hotel i transfer, lo skipass o le esperienze enogastronomiche con un unico pagamento. Paola Trotta