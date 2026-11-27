Confindustria Alberghi vuole aprire nei primi mesi del 2027 il confronto sul piano decennale dell’ospitalità. “Al Governo chiediamo regole eque, semplificazioni e l’apertura immediata di un tavolo permanente con le istituzioni e le imprese” ha detto la presidente Elisabetta Fabri nel corso dell’Assemblea Generale tenutasi al Cnel a Roma, alla presenza del ministro al Turismo Gianmarco Mazzi e altri rappresentanti istituzionali. “Per chi investe in un albergo, l’orizzonte va da cinque a vent’anni – ha continuato Fabri -. La manovra 2027 destina al settore circa 30 milioni di euro. Gli albergatori chiedono una regia interministeriale e tempi certi per le autorizzazioni”.

Secondo il Centro Studi Confindustria, le 21.630 imprese alberghiere gestiscono 33.281 esercizi e attivano 54,1 miliardi di euro di valore aggiunto, il 2,7% del Pil, e 643mila unità di lavoro. Ogni euro prodotto in hotel ne genera altri 1,65 nel resto dell’economia. Il valore aggiunto diretto per notte è di 72 euro in hotel e 33 nell’extralberghiero.

Per Fabri “oggi la vera domanda è quanto valore resta nei territori e come migliora la vita di chi li abita”. In albergo l’89% degli occupati è dipendente, contro il 51% negli altri alloggi. La paga oraria è del 4,3% più alta che nel resto dell’ospitalità e della ristorazione, ma le imprese faticano a trovare oltre la metà dei profili che cercano. Il 52% delle presenze si concentra tra giugno e settembre. L’associazione chiede di “estendere a tutto l’anno il trattamento integrativo del 15% per il lavoro notturno e lo straordinario festivo, rendere stabili gli incentivi per gli alloggi del personale e concedere sgravi contributivi a chi prolunga l’apertura”.

Fabri tocca anche il tema affitti brevi: “Servono regole nazionali su controlli e obblighi fiscali per chi opera su larga scala” dice. In cinque anni, secondo Unioncamere e InfoCamere, le imprese degli affitti brevi sono cresciute del 42%, mentre quelle alberghiere sono diminuite di 1.604 unità.

Tema forte, quello dell’imposta di soggiorno, con un gettito stimato di oltre 1,3 miliardi: gli hotel chiedono un aggio per la riscossione e il rimborso forfettario delle commissioni sui pagamenti elettronici, argomento su cui il ministro Mazzi assicura un’apertura: “Nel 2027 daremo il 2% ai riscossori, in futuro si potrà salire fino al 10% per la formazione. Vogliamo chiudere un testo di inizio legislatura su cui c’è un accordo complessivo”.