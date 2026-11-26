Le principali organizzazioni del settore turistico globale, in primis il Wttc, si sono unite per lanciare la Global Accessible Travel Alliance (Gata), la prima alleanza intersettoriale creata per accelerare i progressi nel campo del turismo accessibile attraverso una maggiore collaborazione, la condivisione delle conoscenze e un’azione coordinata da parte dell’industria.

Gata è stata creata per contribuire ad affrontare queste sfide, riunendo i leader dei diversi comparti del settore turistico globale. La sua missione è allineare le principali organizzazioni del settore dei viaggi e degli eventi attorno a principi pratici di accessibilità, strumenti condivisi e azioni coordinate che aiutino le imprese a offrire esperienze di viaggio più accessibili, dignitose e piacevoli. La sua visione a lungo termine è quella di un settore turistico globale in cui l’accessibilità sia perfettamente integrata nell’offerta turistica tradizionale, consentendo a tutti di viaggiare con fiducia, dignità e autonomia.

I membri fondatori includono il Wttc, la Global Business Travel Association Foundation, il Global Sustainable Tourism Council, la World Sustainable Hospitality Alliance, la International Association of Convention Centres e Accessible Travel Solutions.

Secondo il rapporto Economic Impact Research 2026 del Wttc, la spesa per i viaggi d’affari rappresenta quasi il 20% della spesa turistica complessiva a livello globale. I membri fondatori che rappresentano i settori dei viaggi d’affari e degli eventi considerano l’alleanza un’opportunità per promuovere un maggiore allineamento in materia di accessibilità lungo l’intera esperienza del viaggiatore.