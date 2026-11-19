Rilanciare le destinazioni marine e attrarre investimenti. Questi gli obiettivi del Ocean Catalyst Group, il progetto globale lanciato dal Wttc nel corso della Cop31, in corso in Turchia.

Presentato nell’ambito dell’Ocean Day, l’Ocean Catalyst Group è un organismo internazionale che, riporta euronews.com, riunirà su base volontaria attori privati dell’industria turistica mondale con il fine di favorire le sinergie e le partnership tra imprese, Governi e mondo della finanza per individuare le priorità comuni per la tutela e lo sviluppo delle destinazioni costiere.

“Il turismo costiero e marino è una parte vitale del settore globale dei viaggi e del turismo - ha spiegato Gloria Guevara, presidente e ceo del Wttc -. Le destinazioni e le comunità che dipendono da questo tipo di turismo sono esposte a crescenti pressioni ambientali, quindi è essenziale intervenire. Riunire imprese, Governi e istituzioni finanziarie può accelerare gli investimenti e rafforzare la resilienza”.