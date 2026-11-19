Un cambiamento nella propria direzione manageriale per dare maggiore spinta e forza al progetto. Così Travel Friends annuncia la conclusione unilaterale del rapporto professionale con il managing director Luca Riminucci. Le funzioni e i poteri di Riminucci passano temporaneamente al ceo Michele Ramanzin.

La società, si legge in una nota, prosegue nel percorso di crescita già avviato, mantenendo saldi i propri indirizzi strategici e rafforzando il proprio impegno verso innovazione, digitalizzazione ed evoluzione tecnologica.

Il cambiamento si inserisce in una prospettiva di ulteriore evoluzione manageriale, senza modificare gli obiettivi aziendali, gli impegni verso il mercato e le relazioni con clienti, partner e stakeholder. “Il nostro percorso di sviluppo prosegue con obiettivi chiari e una visione di lungo periodo – dice Ramanzin -. In questa fase di evoluzione organizzativa, la nostra priorità è garantire continuità operativa e strategica, valorizzando il lavoro del nostro team e le relazioni costruite con i partner. Guardiamo al futuro con fiducia, sostenuti da prospettive di crescita importanti e dalla volontà di continuare a investire in tecnologia, prodotto e competenze, per offrire al mercato soluzioni sempre più innovative e competitive”.

La strategia di sviluppo continuerà a concentrarsi sull’ampliamento e sul miglioramento dell’offerta di prodotto, con soluzioni sempre più competitive, diversificate e in linea con le nuove esigenze del mercato turistico. Particolare attenzione sarà dedicata agli investimenti tecnologici, all’ottimizzazione delle piattaforme digitali e all’integrazione di strumenti innovativi a supporto dell’efficienza operativa e dell’esperienza dei clienti.

Parallelamente, l’azienda intende proseguire nel potenziamento della propria rete vendita, ampliando la presenza commerciale, sviluppando nuove partnership e rafforzando le relazioni con il network distributivo. In quest’ottica, è previsto anche l’inserimento di cinque nuove figure commerciali, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente la presenza di Travel Friends sul mercato.

Le prospettive per il 2026 si confermano particolarmente positive, con una crescita attesa del business compresa tra il 40% e il 45%, sostenuta dall’evoluzione dell’offerta, dal rafforzamento della distribuzione commerciale e dagli investimenti in tecnologia e innovazione.