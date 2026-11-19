Il ritorno alla normalità della Giamaica passa dalla riapertura dei suoi hotel. Tra quelli a maggiore vocazione internazionale l’ultimo in ordine di tempo è il Sandals South Coast, tornato operativo dopo una chiusura durata quasi 13 mesi, a seguito dei gravi danni causati dall’uragano Melissa.

Il resort, riservato a un pubblico adulto e dotato di 380 camere, ha riaperto nell’ambito di un progetto di riqualificazione complessiva da 200 milioni di dollari. La riapertura del Sandals Montego Bay e del Sandals Caribbean Cay (precedentemente noto come Sandals Royal Caribbean) è, invece, prevista per il 18 dicembre.

Gli interventi di miglioramento al Sandals South Coast, spiega Travel Weekly, includono il rinnovamento delle camere esistenti, la creazione di nuove sistemazioni e l’apertura di nuovi ristoranti.

La struttura offre ora, per la prima volta nel portfolio del brand, sistemazioni dotate di due letti queen size. Denominate ‘Silver Sun Beachfront Club Two Queen Junior Suites’, queste nuove camere sono pensate per gruppi di amici o famiglie che viaggiano insieme. Anche le ‘Overwater Butler Villas’, ville sull’acqua con servizio di maggiordomo, presentano interni rinnovati; inoltre, sono stati oggetto di restyling la piscina, la hall e le aree di accoglienza.

Tra le novità nell’offerta gastronomica del Sandals South Coast figurano due concept esclusivi del marchio: il ‘Blum Café’, che valorizza il caffè giamaicano Blue Mountain, e il ‘Butch’s Island Chop House’, una steakhouse dotata di martini bar.

All’inizio del prossimo anno verrà inaugurato un ulteriore spazio, il ‘B-Side Rum Bar’.