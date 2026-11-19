Un viaggio prezioso, di seta e oro, che parla di eccellenza orafa, manifattura italiana, raffinatezza ed etica. È la proposta nuova che, dall’oreficeria, arriva al mondo del turismo del luxury travel grazie a Treesure by D’orica.

Treesure è un brand di D’orica, azienda del distretto orafo di Vicenza che ha fatto della lavorazione sartoriale dell’oro la propria espressione più distintiva. Piccole sfere d’oro diamantate vengono cucite insieme attraverso gesti precisi e meticolosi, dando vita a gioielli dalle trame raffinate e preziose.

“Ci è venuto in mente -dicono Daniela Raccanello e Giampietro Zonta, i fondatori di D’orica – che insieme al filo d’oro avremmo potuto usare la seta, e creare gioielli unici che abbinassero queste due materie preziose”.

Per farlo non è stato scelto un filato qualunque, bensì una seta 100% italiana, che viene prodotta da D’orica utilizzando una piccola filanda, recuperata e riportata alla sua funzione originaria dall’azienda. Proprio da questa seta nasce Treesure, la cui storia trova oggi la sua naturale dimora nella barchessa di Villa La Palladiana, dove D’orica espone la filanda e ha dato vita ad Atelier Treesure.

Il brand unisce seta italiana, oro etico e abilità manuali, un connubio che trova espressione nel marchio Manufatto Culturale®. “Ci siamo resi conto di aver creato un progetto unico, che vale la pena presentare al mondo” spiegano i due fondatori.