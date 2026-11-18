“Sembrava la fine del mondo”, ma filiera e mercato sono ancora qua. La convention Stylosophy di Bluvacanze, svoltasi dal 15 al 17 novembre a Lazise, si è aperta sulle parole di Vasco Rossi e sul concetto di cambiamento come metodo per costruire relazioni migliori, restando umani. Perché i problemi accadono, ma adattare l’azienda a risolverli, ponendosi le domande che cambiano punto di vista e abitudini, “è una questione di leadership”, afferma dal palco il direttore retail Claudio Busca.

Per Bluvacanze la relazione umana si amplifica attraverso l’innovazione tecnologica, che libera tempo a favore dell’agente: “Prima cambiano le persone, poi i mercati, poi le aziende e solo alla fine cambiano i prodotti – spiega Busca – il futuro non nasce dai processi, ma dalla qualità delle domande poste, da idee, visione del futuro, piano e strategia”.

La nuova integrazione IA di Ada

A livello pratico, l’azienda continua a investire nelle applicazioni dell’intelligenza artificiale per moltiplicare gli spazi liberi in cui la distribuzione crea valore tagliando “le attività burocratiche che rubano tempo alla relazione umana”. La nuova chat di consultazione applicata nella piattaforma Ada, presentata in plenaria, risponde alle domande delle agenzie attingendo alle informazioni del gestionale Salesforce tramite una mascherina di interrogazione dedicata. In sviluppo anche un motore di ricerca per semplificare l’accesso alle informazioni.

Le tecnologie cambiano il mestiere, la missione resta: “Non vendiamo viaggi, costruiamo la fiducia, il bene più prezioso, accompagnando le persone nel viaggio con umanità, come quando una famiglia viene a comprare ricordi, una coppia il futuro di famiglia, chi parte dopo una malattia una rinascita”, ha concluso Busca.