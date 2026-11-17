L’amministratore delegato di Sea Armando Brunini non chiude all’ipotesi di creazione di un polo del Nord-Ovest tra Sea, Sagat (Torino) e Genova. Intervistato dal Corriere Brunini sostiene che, in generale, con le integrazioni “i sistemi sono più solidi, hanno una capacità di investimento superiore e, quindi, garantiscono infrastrutture adeguate al livello di servizio”. Cita gli esempi di Spagna e Portogallo come positivi, in questo senso.

Nell’intervista l’a.d. commenta i dati incoraggianti del 2026 per i due scali gestiti, Malpensa e Linate: un anno “complicato e faticoso” sia per la geopolitica che per il debutto dell’Entry Exit System - EES. “I dati che abbiamo registrato sono quasi un miracolo” afferma. Con la guerra del Golfo, spiega, i primi segnali erano stati l’interruzione dei voli su un’area importante per lo scalo e il timore di ricadute sul resto del network, “che ci sono state, ma sono state assorbite velocemente”. Per il 2026, dopo un ottobre a +7%, Sea stima una crescita del traffico di circa il 3,5%, tenendo conto del Medio Oriente (mezzo milione di passeggeri in meno).

“Sono andate forti le compagnie ultra low cost, che continuano a investire oltre le aspettative, e Ita Airways, che ha prodotto ottimi risultati a Linate” spiega ancora l’ad. Per il 2027 “un po’ di nubi si addensano, c’è un’instabilità crescente”. La preoccupazione del manager, riporta sempre il quotidiano, riguarda la possibile chiusura di porzioni di spazio aereo, la propensione al volo e i costi operativi per le compagnie, con effetti sui prezzi.

Ma Brunini sottolinea più volte al Corriere la “resilienza della domanda”. Sea sta preparando il budget 2027 e prevede ancora un incremento, per quanto contenuto: “Veniamo da anni di super crescita. Malpensa è uno degli aeroporti che è cresciuto di più in Europa tra i grandi nel post-Covid, siamo sempre nei primi tre”.

Il vero salto di crescita per Malpensa è previsto con l’arrivo del Terminal 1 XL, che aumenterà lo spazio per il controllo passaporti, i nastri bagagli e porterà tecnologie di ultima generazione in aeroporto.