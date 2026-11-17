Grazie a 218 milioni di euro di investimenti previsti nel nuovo piano industriale, Club del Sole arriverà a fatturare 200 milioni di euro entro il 2030, rispetto ai 143 attuali. “Le esigenze del cliente open air stanno cambiando molto velocemente - hanno spiegato agli stakeholder invitati a Milano Francesco Giondi e Angelo Cartelli, rispettivamente ceo e direttore generale Club del Sole - e per farci trovare pronti dobbiamo anticipare le mosse di mercato: con l’appoggio degli istituti di credito puntiamo innanzitutto all’autosufficienza energetica mediante la creazione di impianti fotovoltaici a sostegno delle nostre 30 strutture. Al contempo, abbiamo autorizzato nuove acquisizioni per il 2027, la prima in Versilia zona Forte dei Marmi, con possibile raddoppio da confermare, quindi una sul lago Maggiore, per meglio soddisfare i flussi in arrivo dai Paesi target Dach, circa 1 milione di presenze, e presidiare un quarto bacino lacustre, dopo Levico, Caldonazzo e Garda”.

Se la novità maggior per l’anno prossimo sarà l’apertura a maggio del triplice resort di Riccione, articolato in un’unità per famiglie, una per amanti dello sport&entertainment e una per esperienze premium, la strategia per il breve-medio termine guarda a un rafforzamento della clientela nazionale, circa il 50% dei 4 milioni di presenze totali (ma con Germania, Austria e Svizzera a +20% nell’ultima stagione), così come a un’ulteriore crescita sia della durata del soggiorno (+10% nel 2026) che del suo valore (+11%), grazie anche alla spinta di un notevole 25% di repeater. Occhi puntati infine su Marche e Abruzzo per l’apertura di nuove strutture nel 2028-2029.