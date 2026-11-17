Tecnologia e ‘tocco umano’: sono questi i due fronti opposti su cui si trova a operare la distribuzione turistica. Che, per essere pronta al futuro, prima ancora delle risposte deve trovare le giuste domande. Questo è stato il cuore dell’intervento di Domenico Pellegrino, ceo Bluvacanze, durante la convention del network al TH Resort Parchi del Garda di Lazise.

Le previsioni indicano che il 37% del valore del turismo intermediato leisure sul totale salirà al 45% nel 2031; tuttavia le agenzie di viaggi rappresentano meno della metà di queste intermediazioni. Tuttavia i punti vendita si confermano solide dal punto di vista della relazione umana e soprattutto nella gestione di situazioni complesse. A calare sono invece i ‘viaggi commodity’, ovvero quelli più standardizzati. “Gli agenti IA senza negozio a cui il cliente delega la consulenza base cresceranno dall’1% al 20% fra 5 anni - spiega Pellegrino -, ma il valore della consulenza umana che crea fiducia è l’unico fattore che le persone saranno disposte a pagare”.

Il modello del network

Bluvacanze continua a perfezionare il suo modello ibrido di distribuzione industriale, basato su “persone competenti che usano la tecnologia avanzata per interpretare i contesti e scegliere con consapevolezza la strada da intraprendere per far stare bene il cliente”.

Il passaggio culturale in azienda è rilevante: “L’81% dei nostri agenti dei 260 punti vendita utilizza l’agente IA, che passa da competitor a strumento da esibire ai clienti”.

I risultati porteranno a “chiudere in positivo anche nel 2026”, grazie anche alle 11 nuove aperture in associazione in partecipazione e alle 20 nuove affiliazioni entro fine 2026; la prospettiva è di un aumento del travel value vicino al 10% rispetto agli 1,020 miliardi del Gruppo del 2025.

Con tre realtà dal comportamento differente: “Il tour operator Going crescerà a due cifre ma meno di quanto pensavamo - specifica il ceo -, per un valore di 50 milioni a fine anno; Bluvacanze sarà nella media del mercato tra il pareggio e il -5% di travel value, mentre Cisalpina crescerà a doppia cifra, arrivando vicino al 20%”.