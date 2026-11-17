Il turismo organizzato deve trovare una rappresentanza coesa per farsi sentire ai piani alti, tra crisi geopolitiche e mantenimento della marginalità. Ne hanno parlato alla convention di Bluvacanze a Lazise il ceo Domenico Pellegrino e Pier Ezhaya, presidente Astoi Confindustria viaggi. “Le turbolenze geopolitiche non sono più emergenze, ma ormai dinamiche strutturali” ha osservato Ezhaya, che ha specificato come per i tour operator questo significa dotarsi di protocolli predefiniti, unità di crisi e un dialogo costante con la Farnesina. Una maggiore forza di rappresentanza e coesione della filiera potrebbe garantire un’adeguata interlocuzione sui tavoli governativi, come quello della sostenibilità economica delle emergenze: “Per il 2027 ci impegniamo a concentrare le nostre voci per contare di più come sistema federativo”.

Pellegrino è passato, poi, alla trasformazione del rapporto tra persone e tecnologia. Secondo Ezhaya nei prossimi vent’anni il turismo impiegherà un terzo dei posti di lavoro totali e la componente umana resterà centrale nelle professioni in cui contano ascolto e intelligenza emotiva. Per restare serenamente sul mercato bisogna, dunque, “mettersi a disposizione di un adattamento graduale attraverso piccoli cambiamenti”.

I manager hanno toccato, infine, il tema della marginalità. L’erosione del ceto medio accorcia le vacanze, riduce il lungo raggio e sacrifica alcuni servizi, ma “il bisogno di viaggiare è incomprimibile in rapporto allo stile di vita attuale”. Gli operatori, tuttavia, assorbono rincari difficili da trasferire sul prezzo finale: “Gli albergatori, forti di un’occupazione elevata e di una domanda internazionale, chiedono aumenti tra il 5 e l’8% agli operatori italiani” e sul lungo raggio “il maggior costo del carburante può tradursi in circa 150 euro in più a vacanza”. Le strategie-tampone non durano all’infinito, ha avvertito Ezhaya, che ha auspicato soluzioni politiche “capaci di arginare effetti che incidono sul potere d’acquisto di miliardi di persone”.

Matilde Depoli