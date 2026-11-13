A Rimini era parso rilassato, senza quella voglia di dare battaglia che contraddistingue la prima linea di Ryanair.

Lo ritroviamo a Torino con un piglio diverso, quasi in stile Michael O'Leary. Eddie Wilson, ceo di Ryanair, alza i toni presentando il piano di investimenti sullo scalo di Caselle.

Un Wilson sfidante e con un nuovo grande competitor da piegare: Lufthansa, il colosso tedesco che controlla ormai una folta schiera di linee aeree europee. Tra queste anche Ita Airways.

E allora si ritorna alla vecchia polemica con Alitalia. Wilson attacca attraverso il quotidiano “La Stampa”, avvisando i passeggeri di mezzo mondo, soprattutto quando dice che la prossima estate i biglietti saranno più cari.

“Le coperture sul carburante sono scadute e tutte le compagnie dovranno compensre l’aumento dei costi. Anche noi di Ryanair”. Ma la parte polemica arriva quando parla di Ita e del suo socio forte Luftansa. “Guardate che fine hanno fatto Brussels Airlines, Swiss e Austrian. I tedeschi stanno indirizzando le rotte migliori verso Francoforte e Monaco”.

In chiusura anche due parole di “incoraggiamento” per Fiumicino perché “Roma è una destinazione fantastica, ma non diventerà un grande hub”. Alla prossima puntata.