Gli azionisti di easyJet hanno approvato ieri, 11 novembre, l'acquisizione della compagnia aerea low cost da parte degli americani di Apollo, per un valore di 5,7 miliardi di sterline (all’incirca 6,82 miliardi di euro), superando un passaggio importante per una delle più grandi operazioni di acquisizione di una compagnia aerea europea da parte di un fondo di private equity, come riporta Reuters.La compagnia aerea punta a completare l'operazione entro la fine del primo trimestre del prossimo anno, quando easyJet lascerà la Borsa di Londra dopo oltre un quarto di secolo. L'acquisizione deve tuttavia affrontare ostacoli normativi nell'Unione europea, dove le autorità stanno preparando una revisione delle norme sulla proprietà delle compagnie aeree per impedire agli investitori stranieri di acquisire il controllo effettivo dei vettori, prosegue Reuters.
easyJet ha sede nel Regno Unito, ma fa affidamento sulle licenze dell'Ue per gestire basi operative e rotte in tutta l'Unione. Ciò significa che la maggioranza delle azioni dovrebbe essere detenuta da investitori con sede nell'Ue.
easyJet deve anche affrontare l'opposizione dei sindacati, con il “Comitato aziendale europeo” (European Works Council) che ha avvertito che la struttura dell'operazione potrebbe indebolire la resilienza della compagnia aerea ed esporre i dipendenti a rischi non adeguatamente affrontati.
Remo Vangelista