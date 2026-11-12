PayPal, i consigli per le pmi per migliorare l’esperienza di pagamento

Guardare all’intera esperienza di pagamento e alla customer journey nel suo complesso è fondamentale per rendere efficaci le promozioni, soprattutto per le pmi, che rappresentano la maggioranza delle imprese turistiche italiane. Questa una delle evidenze emerse da una nuova ricerca condotta da Censuswide per conto di PayPal, che ha analizzato le priorità e il livello di preparazione dei merchant italiani in vista del Black Friday.

Se la promozione attira l’attenzione del potenziale cliente, trasformare quell’attenzione in un acquisto richiede altri passi, altrettanto importanti, sottolinea PayPal nella nota stampa che spiega la ricerca: “Le imprese devono guardare all’intera customer journey, dalla visibilità delle opzioni di pagamento già prima del checkout fino alla preparazione operativa necessaria per affrontare il picco commerciale”.

Secondo l'indagine, l'attenzione dei merchant italiani resta fortemente concentrata sull'acquisizione di nuovi clienti: quasi otto su dieci (79%) dichiarano infatti di dare maggiore priorità ad attirare consumatori rispetto al miglioramento dell'esperienza di checkout, mentre soltanto il 9% privilegia quest'ultima.

Il caso Black Friday

La preparazione al Black Friday presenta differenze significative tra pmi e grandi imprese, soprattutto per quanto riguarda gli interventi previsti sui pagamenti e sul checkout. Circa il 38% delle pmi italiane non ha ancora completato gli interventi previsti sui pagamenti e sul checkout, rispetto al 12% delle grandi aziende. Anche sul fronte della fiducia nella propria preparazione emerge una differenza: l'81% delle pmi si dichiara fiducioso che la propria esperienza di pagamento e checkout sia pronta a convertire efficacemente i clienti durante il Black Friday, contro il 96% delle grandi imprese.

L'88% dei merchant italiani si dichiara fiducioso che la propria esperienza di pagamento e checkout sia pronta a convertire efficacemente i clienti durante il Black Friday e il Cyber Monday. Tuttavia, mentre il 25% ha completato tutte le modifiche programmate e il 50% ne ha portato a termine la maggior parte, un merchant su quattro (25%) ha ancora interventi in corso, deve iniziare i lavori o sta valutando quali modifiche apportare.

A rallentare i preparativi sono soprattutto alcune difficoltà operative: il 25% dei merchant teme che eventuali interventi possano compromettere il funzionamento del checkout in prossimità del Black Friday, il 24% segnala una carenza di risorse tecniche e il 22% indica il poco tempo a disposizione.

Comunicare la possibilità del Buy Now Pay Later

Il Buy Now, Pay Later (BNPL) rappresenta un esempio concreto di come la scelta di pagamento possa entrare nel percorso d'acquisto ben prima del momento della transazione e potenzialmente contribuire a chiudere la vendita.

Secondo la ricerca, il 93% dei merchant considera importante che i consumatori sappiano della disponibilità del BNPL prima del checkout. Il 39% delle imprese intervistate offre già questa opzione, mentre un ulteriore 38% prevede di introdurla prima del Black Friday e del Cyber Monday.

Tra i merchant che già offrono BNPL, il 67% dichiara di averne anticipato la visibilità lungo il customer journey o di aver sperimentato diversi posizionamenti delle relative informazioni. Il checkout resta il punto in cui il BNPL viene comunicato più frequentemente (41%), seguito dalle pagine prodotto (39%), dalle attività pubblicitarie prima dell'accesso al sito (37%) e dalle pagine dedicate alle categorie di prodotto (36%).

Anche le esperienze riportate dai merchant che hanno anticipato la visibilità del BNPL evidenziano risultati incoraggianti: tra questi l'88% dichiara di aver registrato un aumento del tasso di conversione, il 93% del tasso di aggiunta dei prodotti al carrello e il 90% del valore medio degli ordini.