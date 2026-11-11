Numeri record per il turismo in Turchia. Nonostante l’incertezza che ha condizionato la prima parte dell’anno, tra gennaio e settembre 2026 il Paese ha registrato il miglior risultato di sempre per entrate turistiche nei primi nove mesi dell’anno. A confermarlo sono i dati diffusi dal ministro della Cultura e del Turismo, Mehmet Nuri Ersoy: il settore ha generato 51,3 miliardi di dollari, con un incremento del 2,4% rispetto allo stesso periodo del 2025. Un risultato sostenuto anche dall’andamento del terzo trimestre, che ha raggiunto il valore record di 25,5 miliardi di dollari, in crescita del 5% su base annua.

Nei primi nove mesi del 2026, la Turchia ha accolto complessivamente 49,1 milioni di visitatori. Cresciute sia la durata media del soggiorno, salita dello 0,3% a 10,34 notti, sia la spesa media per notte, che ha raggiunto i 107,7 dollari, con un aumento del 4,6%.

“Quest’anno i viaggi internazionali hanno dovuto affrontare sfide eccezionali - ha rimarcato il ministro presentando i dati a Istanbul -. I conflitti nella nostra regione, le restrizioni dello spazio aereo e l’aumento dei costi energetici e delle tariffe aeree hanno inciso sulle decisioni dei viaggiatori, sulla capacità delle compagnie aeree e sui programmi dei tour operator. In questo contesto, la Türkiye si è distinta come un’isola di stabilità”.

Una strategia di successo

Ersoy ha ricondotto i risultati al percorso intrapreso dal 2018 per rafforzare la resilienza del turismo, attraverso l’ampliamento dei mercati di provenienza, la diversificazione dell’offerta e una promozione continuativa, sostenuta dall’istituzione dell’Agenzia per la promozione e lo sviluppo turistico della Türkiye. “Aver raggiunto, in un anno come questo, le entrate più elevate della nostra storia sia nel terzo trimestre sia nei primi nove mesi dimostra il valore di questo approccio”, ha sottolineato il ministro.

Tra i mercati, la Federazione Russa, con 5,70 milioni di visitatori, la Germania, con 5,17 milioni, e il Regno Unito, con 3,20 milioni, si confermano i tre bacini di riferimento.

I prossimi mesi

Guardando avanti, la strategia del Ministero prevede, oltre al consolidamento dei mercati tradizionali, un maggiore impegno nelle aree con più ampie prospettive di crescita. “Nei prossimi mesi, mentre tuteleremo la nostra posizione nei mercati principali, intensificheremo gli sforzi nei mercati ad alto potenziale, in particolare nelle Americhe, con attenzione al Canada, nell’Asia orientale, in Africa e in Oceania”, ha concluso Ersoy.