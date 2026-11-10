Thompson raddoppia in Spagna, nasce il Thompson Seville

Hyatt apre il Thompson Seville, primo hotel del marchio in Andalusia e secondo in Spagna dopo Madrid. In Plaza de la Concordia, nel centro storico di Siviglia, il gruppo ha scelto La Gavidia, edificio modernista che ospita 101 camere e suite.

L’offerta spazia dalle camere con vista sulla città alle deluxe, fino alle suite con terrazza privata e alla Thompson Suite. Carlos Llansó e Mario Ronquillo firmano il recupero, Jorge Lozano e Proyecto Singular gli interni. Le tonalità dell’ocra e del carminio, le trame traforate e le piante autoctone nei patii richiamano l’identità andalusa.

Sul rooftop la palestra si affaccia sui tetti di Siviglia. A bordo piscina il bar propone musica al tramonto. Il ristorante Casa Mayo accoglie anche i residenti, con ingresso dalla piazza. Per riunioni ed eventi l’hotel dispone di quattro sale attrezzate per complessivi 240 metri quadrati e di un patio interno.

Paola Trotta