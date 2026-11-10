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Ryanair: al via oggi le nuove regole per l’imbarco dei bagagli

Ryanair: al via oggi le nuove regole per l’imbarco dei bagagli

Hanno preso il via oggi le nuove norme di Ryanair per l’imbarco dei bagagli. Come annunciato dalla compagnia, a partire dalla giornata odierna i banchi chiuderanno 20 minuti prima rispetto a quanto accadeva fino a ieri.

Non ci sarà dunque più tempo fino a 40 minuti prima della partenza per consegnare i bagagli da imbarcare, ma bisognerà arrivare ai banchi almeno 60 minuti prima.

La modifica era stata già annunciata ad aprile. Il cambiamento secondo i calcoli della compagnia interesserà il 20% dei passeggeri, ovvero circa 40 milioni di persone all’anno: questa la percentuale dei viaggiatori della low cost che devono imbarcare il bagaglio.

Per tutti gli altri non cambierà nulla e potranno continuare a effettuare il check-in online prima di arrivare in aeroporto.

Dara Brady, direttore marketing di Ryanair, aveva spiegato: “Questo piccolo cambiamento consentirà al 20% dei passeggeri Ryanair che imbarcano il bagaglio di avere più tempo per superare i controlli di sicurezza e il controllo passaporti”.

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