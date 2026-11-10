L’Unione europea ha intentato una causa contro IBM, la società informatica francese Atos e il gruppo italiano della difesa Leonardo per problemi nello sviluppo del nuovo sistema intelligente di controllo delle frontiere Ees. Lo ha comunicato ieri l’agenzia informatica dell’Ue, Lisa, che si occupa della gestione dell’immigrazione, come riporta Reuters.

Il sistema automatizzato di ingresso/uscita (Entry/Exit System, Ees) prevede che i viaggiatori si registrino alla frontiera attraverso la scansione del passaporto e il rilevamento delle impronte digitali e delle fotografie. Durante il corso dell’estate erano emerse diverse criticità negli aeroporti che avevano causato code e ritardi, ma la causa dell’Ue non sembra direttamente collegata a questi disagi.

“Poiché il procedimento è ancora in corso, non commentiamo i dettagli del caso. Il procedimento riguarda la fase di sviluppo del sistema e non ha alcun impatto sul suo attuale funzionamento”, ha infatti dichiarato un portavoce di eu-Lisa in una nota, aggiungendo che il sistema è pienamente operativo in tutta Europa.

Il Financial Times, che ha riportato per primo la notizia, ha riferito che l'azione legale è stata avviata dopo che il consorzio “ha ripetutamente mancato le scadenze e contestato gli avvertimenti e le sanzioni dell'agenzia”.