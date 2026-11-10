easyJet, tre nuove rotte internazionali da Salerno

easyJet torna a volare da Salerno. La low cost annuncia l’apertura di tre collegamenti internazionali dal Costa d’Amalfi verso Londra Gatwick, Parigi Orly e Basilea, che andranno a rafforzare il network in Campania.

Le nuove rotte nascono dall’aggiudicazione del bando nell’ambito del progetto ‘Salerno&Cilento: Essenza Mediterranea’, promosso dalla Camera di Commercio di Salerno.

“Il ritorno a Salerno conferma il nostro impegno in Campania, una regione nella quale siamo presenti da oltre 25 anni e dove abbiamo costruito una parte importante della nostra attività in Italia - ha dichiarato Lorenzo Lagorio, country manager di easyJet Italia. -. Alla presenza consolidata a Napoli affianchiamo ora tre collegamenti internazionali da Salerno, mettendo a disposizione del territorio la forza del nostro network in Regno Unito, Francia e Svizzera. La collaborazione con la Camera di Commercio di Salerno e Gesac unisce connettività e promozione della destinazione: due elementi complementari per sostenere il turismo e ampliare le opportunità di viaggio da e per la regione”.

I voli per Parigi, al via dal 30 aprile, sono già prenotabili e saranno operati con tre frequenze a settimana.

I voli verso Londra Gatwick e Basilea saranno messi in vendita nelle prossime settimane, con fino a tre frequenze settimanali.

Commentando le novità l’amministratore delegato di Gesac, Roberto Barbieri, ha affermato: “L’annuncio di nuovi collegamenti internazionali operati da easyJet rappresenta un segnale positivo per lo sviluppo dell’Aeroporto di Salerno e conferma l’importanza di una strategia che integri accessibilità, promozione del territorio e costruzione di un’offerta voli stabile nel tempo. Il mese di novembre, con la chiusura dello scalo di Napoli per i lavori di riqualificazione della pista, sarà un banco di prova decisivo per Salerno e un’opportunità per ridisegnare la geografia degli spostamenti in Campania. La maggiore offerta di voli consentirà a un numero più ampio di cittadini di conoscere e utilizzare lo scalo, mentre i nuovi flussi internazionali contribuiranno a rafforzare la visibilità e l’attrattività turistica del territorio. Gesac metterà in campo tutte le risorse necessarie per garantire efficienza operativa e qualità del servizio a compagnie aeree e passeggeri. La sfida sarà trasformare un mese di operatività straordinaria in un’occasione di crescita strutturale, consolidando nuove abitudini di viaggio e nuove opportunità per il territorio”.