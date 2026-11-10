L’Italia del turismo macina numeri record. Secondo i dati Istat diffusi dal Ministero del Turismo, ad agosto 2026 le strutture ricettive italiane hanno registrato 98,8 milioni di presenze, il 3,3% in più rispetto a un anno prima. Gli arrivi sono cresciuti dello 0,3%, raggiungendo quota 22,4 milioni, e i turisti si sono fermati più a lungo, in media 4,4 notti (+3%).

A sostenere la crescita gli stranieri con 47,1 milioni di pernottamenti (+6,8%), il 47,7% del totale. Il mercato domestico resta comunque in testa con 51,7 milioni di presenze (+0,3%).

Nel confronto Eurostat, segnala il Mitur, l’Italia svetta in Europa, precedendo la Francia (89,6 milioni di presenze), la Spagna (75 milioni), la Germania (53,8) e la Grecia (34,7).

Gli arrivi negli aeroporti

Negli scali italiani, Assaeroporti ha registrato oltre 25,6 milioni di passeggeri (+5,8%). Di questi 18,1 milioni (il 70,4% del totale) hanno viaggiato su voli internazionali.

A segnare l’aumento maggiore (+9,9%) gli scali del Sud, grazie soprattutto al traffico internazionale (+12,4%).

Buone notizie anche sul fronte della reputation. Su circa 4,6 milioni di tracce digitali The Data Appeal Company ha rilevato un indice medio di soddisfazione di 85,5 su 100. I giudizi migliori hanno riguardato le attrazioni (87,7) e agli affitti brevi (87,3).

Sui portali delle agenzie di viaggi online la quota di offerte prenotate è salita al 56,7% (+3,2% su ottobre 2025), mentre la tariffa media è scesa a 135,7 euro (-0,8%). Nei mercati a confronto la saturazione è del 48,7% in Grecia, del 44,1% in Spagna e del 43,7% in Francia. In Italia il Lazio guida la classifica (69,8%), davanti a Veneto (59,9%) e Toscana (57,9%). Per novembre le prime rilevazioni indicano una tariffa media di 125,7 euro, in aumento dell’1,9% su base annua.