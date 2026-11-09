Trenord attiva il sistema Pay&Go sulla Porto Ceresio-Varese-Milano

Trenord introduce Pay&Go sulla linea RE5 Porto Ceresio-Varese-Milano Porta Garibaldi. Il servizio è già attivo sulle linee regionali Luino-Gallarate-Milano, Milano Cadorna-Asso, Milano Cadorna-Como Lago, Laveno Mombello Lago e Novara Nord, sulle suburbane S3 Milano Cadorna-Saronno, S4 Milano Cadorna-Camnago Lentate, sui collegamenti aeroportuali Milano Cadorna-Malpensa Aeroporto e Milano Centrale-Malpensa Aeroporto-Gallarate. e consente di acquistare il biglietto con carta o smartphone tramite due tap.

Pay & Go, tecnologia integrata grazie alla collaborazione con l’istituto di pagamento del Gruppo Fnm, Fnmpay, consente di acquistare il biglietto con carta o smartphone tramite due tap.

Per acquistare un biglietto digitale, prima di partire, il viaggiatore deve appoggiare la carta contactless – di credito, debito o prepagata dei circuiti Visa, Mastercard, Maestro e American Express – oppure lo smartphone con tecnologia Nfc sui tornelli o sui totem con Pos Pay&Go disponibili in stazione. All’arrivo, il viaggiatore deve effettuare un secondo ‘tap’ su tornelli o totem Pay&Go: in questo modo, il sistema riconosce il tragitto percorso in treno e applica la tariffa corrispondente. Con Pay&Go è possibile acquistare biglietti ferroviari di seconda classe.

Se uno dei due ‘tap’ viene effettuato presso tornelli o totem nelle stazioni di Malpensa Aeroporto T1 o Malpensa Aeroporto T2, il sistema emette un biglietto a tariffa aeroportuale, di corsa semplice o andata e ritorno.

Durante i controlli a bordo treno o in stazione, il cliente Pay&Go dovrà mostrare al personale la carta utilizzata per l’acquisto o comunicare il numero della carta digitale, in caso di pagamento tramite smartphone. Il viaggiatore potrà consultare i propri acquisti Pay&Go attraverso un portale dedicatoì.

Pay&Go sarà progressivamente esteso a tutte le linee, per rendere l’acquisto del biglietto rapido e intuitivo.