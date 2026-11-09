Civitatis Pro: otto anni al fianco dei professionisti del turismo

Otto anni fa, Civitatis ha iniziato a collaborare con i professionisti del turismo con un obiettivo chiaro: offrire al canale professionale una selezione di attività ed esperienze nelle destinazioni turistiche. Da allora, ascoltando agenzie di viaggio, tour operator e altri operatori della distribuzione turistica, ha adattato la propria proposta a un settore sempre più connesso ed esigente.

Da questa esperienza nasce Civitatis Pro, l’ecosistema B2B costruito attorno alle esigenze dei professionisti del turismo e basato su quattro pilastri: esperienze accuratamente selezionate, tecnologia flessibile, assistenza 24/7 e supporto commerciale dedicato.

Il suo catalogo facilita la scelta delle attività più adatte a ogni viaggiatore. Le soluzioni tecnologiche si adattano ai diversi modelli di distribuzione, semplificando la gestione delle prenotazioni. L’assistenza continua offre un supporto anche quando il viaggiatore si trova già a destinazione, mentre il team commerciale affianca i professionisti nella loro attività quotidiana.

“Non si tratta soltanto di aiutare i professionisti del turismo a vendere di più, ma di permettere loro di vendere meglio, con processi più semplici, efficienti e adatti al loro modo di lavorare”, spiega Verónica de Íscar, Chief B2B Sales Officer di Civitatis.

Con Civitatis Pro, otto anni di ascolto si trasformano in strumenti e servizi pensati per semplificare il lavoro dei professionisti del turismo e offrire maggiore valore all’esperienza dei viaggiatori.















Chi è Civitatis

Civitatis è la piattaforma leader nella vendita di visite guidate, escursioni e attività in spagnolo e portoghese in tutto il mondo. Con un catalogo di esperienze accuratamente selezionate in oltre 4.200 destinazioni, la piattaforma mette in contatto ogni mese più di 1,2 milioni di viaggiatori con le migliori attività locali.

Il suo modello si basa su tre pilastri: semplicità, qualità ed eccellenza del servizio. Grazie a un team specializzato che privilegia autenticità e affidabilità, Civitatis garantisce un’offerta accuratamente selezionata, che conta già oltre cinque milioni di recensioni verificate e una valutazione media di 9,1/10.

Combinando una tecnologia proprietaria con un’attenta selezione umana da parte di esperti, Civitatis si è affermata come punto di riferimento indiscusso del settore in Spagna e America Latina, portando avanti la propria missione di «riempire ogni viaggio di esperienze» per milioni di persone in tutto il mondo.