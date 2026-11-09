Il turismo di lusso sfonda il tetto dei 10 miliardi. Sarebbero stati, infatti, 10,4 i miliardi di euro portati come spesa diretta del luxury travel in Italia nel 2025, con un’incidenza del 17,3% sull’ammontare complessivo della spesa negli esercizi alberghieri del Belpaese. A fornire il dato è Demoskopika, che al segmento alto di gamma ha dedicato una Nota scientifica appena pubblicata.

Ogni pernottamento in un albergo di fascia alta genererebbe mediamente 702 euro di spesa turistica diretta, a fronte di 209 euro della media alberghiera. Tra il 2008 e il 2025, inoltre, il segmento del turismo di lusso ha registrato una crescita sensibilmente superiore rispetto al comparto alberghiero nel suo complesso: le presenze negli hotel 5 stelle e 5 stelle lusso sono aumentate del 111,1%.

Le presenze nelle strutture di fascia alta hanno sfiorato, inoltre, i 14,9 milioni di pernottamenti, con oltre 4,9 milioni di arrivi, confermando l’attrattività crescente dell’Italia per la clientela alto-spendente.

“Il segmento a cinque stelle è diventato in pochi anni uno dei comparti più dinamici dell’ospitalità italiana, sostenuto da una domanda internazionale che vale quasi otto pernottamenti su dieci – dichiarano i ricercatori di Demoskopika –. Il dato, tuttavia, va letto insieme alla sua geografia: cinque province, Roma, Bolzano, Venezia, Firenze e Milano, raccolgono il 53,4% delle presenze, mentre in quasi un quarto delle province italiane non opera alcun albergo di questa categoria. Più che moltiplicare le strutture, occorre farle lavorare di più e più a lungo. Dove l’offerta di lusso è recente o fortemente stagionale, come in larga parte del Mezzogiorno – concludono i ricercatori –, il tasso di utilizzo dei posti letto resta lontano dalla media nazionale del 37,1%: è lì che collegamenti, servizi e allungamento della stagione potrebbero produrre il ritorno più rapido, rafforzando la reputazione internazionale del nostro Paese come meta di lusso”.

Nello specifico, nel 2025 operavano in Italia 809 alberghi 5 stelle e 5 stelle lusso, 38 in più rispetto al 2024 (+4,9%), con una disponibilità complessiva di 109.941 posti letto, in crescita del 6,1% nell’ultimo anno e pari al 4,8% della capacità ricettiva alberghiera nazionale.

L’analisi di Demoskopika restituisce una mappa del luxury travel fortemente polarizzata. Sarebbero 17 i poli del lusso, ovvero le province che associano un peso rilevante sulle presenze nazionali negli alberghi 5 stelle e 5 stelle lusso a un’incidenza del segmento superiore alla media italiana: Roma, Bolzano, Venezia, Firenze, Milano, Napoli, Sassari, Padova, Brescia, Genova, Messina, Palermo, Aosta, Como, Siena, Salerno e Agrigento. Nel complesso, questi territori concentrerebbero 11.783.067 pernottamenti, pari al 79,2% delle presenze di fascia alta. In particolare, la sola provincia di Roma assorbirebbe il 19,7% dei pernottamenti, mentre in 25 province non opera alcun albergo 5 stelle. Una geografia che conferma la forte concentrazione dell’offerta e della domanda d’alta gamma in un numero ristretto di destinazioni, a fronte di un’ampia parte del Paese ancora ai margini del segmento.

Per quanto riguarda, infine, il giro d’affari, il mercato dei big spender nel totale degli esercizi alberghieri avrebbe generato nel 2025 fatturato, tra le varie componenti della spesa turistica diretta, quantificabile in 21,4 miliardi di euro: Germania con 6.391 milioni di euro (29,9%), Stati Uniti con 4.695 milioni di euro (22,0%), Regno Unito con 2.288 milioni di euro (10,7%), Francia con 1.869 milioni di euro (8,7%), Svizzera con 1.499 milioni di euro (7,0%), Austria con 1.447 milioni di euro (6,8%).