Trinity: “Al viaggio studio oggi gli studenti chiedono di più della lingua inglese”

Anche il viaggio studio estivo insegue l’esperienza e cambia l’approccio all’approfondimento della lingua inglese da parte degli italiani. “Il livello scolastico si è alzato in Italia e lo studio intensivo dell’inglese all’estero si trasla sulla bassa stagione, quando le scuole sono aperte”, spiega Claudia Randazzo, ceo di TrinityViaggistudio.

“Abbiamo innovato focus e prodotto sulle nuove esigenze di esplorazione di destinazioni lontane, ad esempio attraverso laboratori di cucina e rituali sulla vestizione del kimono e sul cerimoniale del tè in Giappone che veicolano in inglese la cultura tradizionale”. I dati stimolano a innovare il catalogo per “rendere le esperienze internazionali sempre più significative”.

Il costo oscilla tra 3 e 4mila euro a pacchetto, acquistato almeno sei mesi prima della partenza nell’86% dei casi di Viaggi Junior. “Ci promuoviamo attraverso il passaparola, la formazione gratuita dei docenti e le collaborazioni con il Ministero, siamo in IATA ma resta aperto il dialogo con il trade”, conclude la ceo.