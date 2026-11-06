Sandals e Royal Caribbean, pacchetti crociera-resort all'orizzonte

I pacchetti crociera-resort sono uno dei probabili risultati della nuova partnership tra Royal Caribbean Group e Sandals, ha dichiarato ieri il ceo di Royal Caribbean Group, Jason Liberty, dal palco di CruiseWorld come riporta Travel Weekly.

Potrebbero trattarsi di pacchetti terrestri pre e post crociera o di pacchetti che incentivano gli ospiti a fare ulteriori vacanze, ha affermato.

“In definitiva, per come la vedo io, se un cliente viaggia con Royal Caribbean e si reca in un resort all-inclusive nei Caraibi che non è Sandals o Beaches, è un fallimento”, ha affermato.

Royal Caribbean Group e Sandals Resorts hanno annunciato a settembre l'intenzione di costituire una joint venture, con Royal Caribbean che acquisirà una partecipazione del 50% in Sandals per circa 3 miliardi di dollari.

Con l'accordo con Sandals, l'espansione di Celebrity nelle crociere fluviali e l'investimento di Royal Caribbean in destinazioni private e hotel per i suoi ospiti in crociera, Liberty ha affermato di considerare il percorso di Royal Caribbean come quello di una società che vende esperienze, non solo crociere.