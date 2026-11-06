Costa Crociere e La Romana rinnovano la partnership

Costa Crociere e Central Romana Corporation hanno siglato un accordo di partnership decennale per i servizi di volo più crociera da e per La Romana nella Repubblica Dominicana. L'accordo garantirà alla compagnia la certezza di pianificazione a lungo termine per gli scali delle navi, i voli, gli ormeggi e le infrastrutture portuali e aeroportuali necessarie. Prosegue così una collaborazione di lunga data e si rafforza il ruolo di La Romana come home-port di Costa nei Caraibi.

“L’accordo offre alla nostra pluriennale collaborazione con La Romana un quadro stabile per il prossimo decennio – ha dichiarato il vice president di Costa Crociere Daniel Caprile -. Una pianificazione di lungo periodo ci aiuta a coordinare in modo più efficace navi, voli e servizi a terra, a vantaggio dei nostri ospiti e dei nostri partner di viaggio”.

Roberto Saoncella