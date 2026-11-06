Dimentichiamo tutto, Aeroitalia non abbandona i voli in continuità territoriale per la Sardegna.

Insomma, le polemiche di questi giorni con l'intervento del tessuto economico sardo hanno portato a qualche effetto positivo.

Il ceo della compagnia aerea Gaetano Intrieri, raggiunto al telefono da TTG Italia, ha infatti spiegato: “I chiarimenti di questi giorni stanno facendo rientrare il problema e, penso sia possibile proseguire con i voli seguendo l’accordo base che prevede copertura sino al 2029”.

Come avevamo anticipato ieri pomeriggio su questa testata, i nuvoloni neri si sono diradati e i collegamenti di Aeroitalia dovrebbero proseguire senza ulteriori intoppi.

“Da qualche giorno tutte le parti sono al lavoro per fare rientrare il problema (il contributo della Regione Sardegna dovrebbe quindi essere sbloccato, ndr) - ha aggiunto Intrieri - Si tratta di un accordo complicato che pochi conoscono. La continuità territoriale prevede lunghi tempi di costruzione perché comprende addirittura 10 categorie protette. Noi facciamo un servizio anche pubblico e ogni anno dobbiamo comunque rendicontare ricavi e costi per usufruire poi dei finanziamenti. Ricordo che, a fronte di utili sopra una certa soglia, i contributi si riducono pesantemente. Comunque ora è importante sapere che tutte le parti vanno nella stessa direzione”. Intrieri ha poi ammesso nella telefonata con TTG che stiamo parlando di una direttrice ad alto traffico visto che “garantisce 2 milioni di passeggeri l'anno sui 4 milioni totali di Aeroitalia“.

Si potrebbe così archiviare questa vicenda ma sarà opportuno attendere anche una posizione ufficiale della Regione Sardegna. Rimane il fatto, come scritto ieri, che il modello andrà comunque rivisto per ovviare situazioni di questo tipo.