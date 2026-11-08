Ibiza Project, il fatturato 2026 cresce a doppia cifra grazie alle adv

È del 18% la crescita di fatturato del 2026 di Ibiza Project. Un risultato particolarmente incoraggiante per la Dmc, soprattutto alla luce di una stagione turistica caratterizzata da un andamento altalenante e da dinamiche di mercato non sempre lineari. A fare da sfondo anche l’andamento positivo del mercato italiano verso Ibiza: a settembre il traffico dei passeggeri in arrivo dall’Italia ha registrato un incremento del 5% rispetto allo stesso mese del 2025, un dato che conferma la buona tenuta della destinazione sul mercato italiano.

Due le tendenze di quest’anno una prevalenza di soggiorni brevi e una domanda orientata soprattutto verso gruppi di dimensioni contenute. A fronte di un numero inferiore di pratiche, gli importi medi per singola operazione sono risultati più elevati, confermando l’importanza di valutare i risultati anche in termini di valore dei servizi offerti.

Le agenzie di viaggi si confermano un canale centrale per l’attività di Ibiza Project: circa il 90% delle pratiche gestite dalla Dmc proviene da adv e realtà specializzate nell’organizzazione di eventi e viaggi incentive. Un dato che conferma il ruolo centrale delle collaborazioni b2b nel modello di business dell’azienda e il rapporto di fiducia costruito nel tempo con operatori professionali che si affidano a Ibiza Project per la gestione e l’organizzazione dei soggiorni sull’isola, sia individuali sia di gruppo, durante tutto l’anno.

“Utilizziamo la tecnologia e l’intelligenza artificiale per migliorare il nostro lavoro e la comunicazione, restando al passo con i tempi - sottolineano Lara Corsinovi e Marco Dadone, fondatori di Ibiza Project -. Ma la sostanza del nostro servizio nasce dall’esperienza, dalla conoscenza diretta dell’isola e dalle relazioni che costruiamo ogni giorno. Gli strumenti digitali possono supportarci, ma non sostituiscono la capacità di comprendere le persone, valutare le situazioni e trovare le soluzioni più adatte”.

L’azienda sta lavorando su due fronti complementari: il consolidamento delle collaborazioni commerciali e lo sviluppo della propria presenza digitale. A ottobre è stata infatti avviata una campagna SEO per migliorare il posizionamento organico del sito web e intercettare nuovi potenziali clienti. Nel frattempo, sono già pervenute le prime richieste per il 2027, consentendo di avviare con anticipo la pianificazione delle attività.

Per Ibiza Project la sfida del prossimo anno sarà, quindi, consolidare le relazioni con le agenzie, sviluppare nuove opportunità e continuare a coniugare competenza professionale, strumenti tecnologici e conoscenza autentica del territorio.